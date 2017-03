Fluminense anuncia retorno ao Maracanã na estreia da Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense anunciou nesta terça-feira (28) a data de seu retorno ao Maracanã. Pelo Twitter, o clube carioca informou que a partida de ida contra o Liverpool do Uruguai, pela primeira fase da Copa Sul-Americana, será realizada no estádio no dia 5 de abril. Em seu site oficial, o Fluminense comemorou a novidade e pediu a presença da torcida no estádio. Confira a íntegra do comunicado: O Fluminense está voltando para casa. Atendendo aos desejos da torcida, o clube confirma que a estreia na Copa Sul-Americana, na quarta-feira, dia 5 de abril, às 21h45, contra o Liverpool do Uruguai será mesmo no estádio do Maracanã. O técnico Abel Braga já confirmou que vai com força total e destacou a importância da competição para o clube. Por isso a expectativa é que a torcida compareça em peso, lotando o estádio.