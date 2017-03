Zonta usa o design do capacete para homenagem póstuma

(foto: Divulgação)

Ricardo Zonta prestará na etapa de abertura da Stock Car, neste domingo (02), em Goiânia (GO), uma homenagem ao seu sobrinho Billy Zonta Gabardo, que morreu no início de março.

Billy de 27 anos tinha o automobilismo como uma de suas grandes paixões e o tio como grande ídolo e amigo . Billy lutou por sete anos contra um câncer raro e nunca deixou de acompanhar as corridas de Stock Car, em 2014 foi campeão Paranaense de Marcas, e por incentivo de Ricardo passou a correr de Sprint Race, em 2015.

"O Billy era um apaixonado pelo esporte e perder um sobrinho tão novo e com uma vida inteira pela frente é muito difícil. Ele foi um guerreiro, que nunca baixou a cabeça durante todo esse tempo e fez da fé em Deus sua maior esperança. Domingo farei o meu melhor para homenageá-lo", disse Ricardo.

O design do capacete de Billy foi feito através de um trabalho de Raí Caldato, vencedor do concurso que elegeu o capacete de Lewis Hamilton nessa temporada, inspirado no do tio Ricardo, o que o piloto do carro #10 da Shell Racing irá usar neste final de semana foi feito por Alan Mosca.