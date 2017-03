Em casamento coletivo, 'sim' foi dito por 324 casais

Na início da tarde desta sexta-feira (31/03) 324 casais disseram “sim” no casamento coletivo que aconteceu na Rua da Cidadania do Carmo. O evento faz parte do Projeto Justiça no Bairro, criado em 2003, e feito em parceria pelo Poder Judiciário, cartórios, Fecomércio Sesc Senac, Prefeitura de Curitiba, instituições públicas e privadas e voluntários.

O prefeito Rafael Greca participou da cerimônia e falou da importância da família, do respeito e da cidadania. “É muito bom que o mês de aniversário de Curitiba tenha casamento. Casamento é família e família é a base da cidadania. O casamento é uma ocasião de amor, de profunda amizade e de grande admiração e respeito”, disse Greca, acompanhado da primeira-dama, Margarita Sansone.

O prefeito entregou aos casais exemplares do seu livro Curitiba Luz dos Pinhais. "Que este livro de Curitiba seja conservado em suas casas como lembrança deste dia em que Curitiba ficou mais forte, pela força que brota do amor, o amor tudo vence”, disse o prefeito.

O casal Fabiola dos Santos e Cristofer Niciak se conhece há um ano e meio e esperaram o evento para oficializar a união. “Nós já vivemos juntos e já temos uma filha pequena. O casamento veio realizar um sonho que tínhamos, mas que estávamos adiando”, disse Fabiola.

Justiça no Bairro

A criadora e coordenadora do Justiça nos Bairros, desembargadora Joeci Machado Camargo, comentou sobre a dimensão e importância do projeto, que completa 14 anos em 2017 com mais de 24 mil casamentos feitos. “Conseguimos garantir o acesso à cidadania", disse ela. Joeci também contou uma história de um casal para mostrar a atenção que eles têm um com o outro e enfatizou a importância do ouvir e perdoar.

A benção aos casais foi celebrada pela pastora Erika Cecconi Borges Massa Checan, que falou da importância do respeito e compreensão. E do novo momento na vida de cada um a partir de agora. “A compreensão do casal é muito importante para um relacionamento duradouro e sadio, o casal precisa manter um bom diálogo, respeitar um ao outro”, diz Erika.

Luiz Marlo de Barros Silva, voluntário desde a primeira edição do Projeto Justiça no Bairro, em 2003, comentou da importância do projeto para a vida das pessoas atendidas: “É muito importante promover a cidadania e este projeto é um exemplo disso", disse ele.

Participaram também oficiais de 17 cartórios parceiros do projeto, que auxiliaram no registro civil. Ao final da cerimônia, foi servido bolo e espumante para os casais, oferecidos pela RPC.

Acompanharam a cerimônia o presidente do Fecomércio Sesc Senac, Darci Piana, e o vice-presidente, Paulo Nauiack; o vice-prefeito Eduardo Pimentel; o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Arquelau Araujo Ribas; os vereadores Thiago Ferro, Oscalino do Povo e Geovane Fernandes; o administrador da Regional Boqueirão, Ricardo Dias; o secretário Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa; o conselheiro da Fecomércio, Zildo Costa; o diretor Regional do Sesc Paraná, Emerson Sextos; o presidente da Cohab, José Lupion Neto; e o coordenador das Administrações Regionais, Dirceu de Matos.