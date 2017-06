Operação policial mira em envolvidos em fraude milionária na Copel

(foto: Divulgação)

Sete empresários e um ex-funcionário da Copel são alvos de uma operação deflagrada nesta segunda-feira (5) pelo Nurce (Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos), unidade da Polícia Civil do Paraná. Eles são suspeitos de envolvimento numa fraude de R$ 7 milhões.

A operação batizada como “Curto Circuito” cumpre 10 mandados judiciais, sendo três de prisão, dois de busca e apreensão e outros cinco de condução coercitiva – quando o investigado é levado para depor na delegacia. Entre os alvos de prisão estão dois empresários e o ex-funcionário da estatal.

A ação policial acontece nas cidades de Cascavel, Laranjeiras do Sul e Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e conta com 28 policiais do Nurce, Nuciber (Núcleo de Combate aos Cibercrimes) e das subdivisões das duas cidades do interior.

A investigação, que levou um ano, começou após uma auditoria feita pela própria Copel, que identificou diversas irregularidades em contratos da estatal com diversas empresas.

A fraude investigada pelo Nurce tinha participação direta do ex-funcionário da Copel – que era o fiscal dos contratos das empresas com a estatal. De acordo com a investigação, o funcionário aumentava propositadamente os valores a serem pagos as empresas, por intermédio da falsa prestação de informações, fazendo com que elas recebessem um valor maior do que o realmente devido. O prejuízo contabilizado é de R$ 7 milhões.

O Nurce, com apoio do Laboratório de Lavagem de dinheiro da Polícia Civil do Paraná, constatou movimentação de recursos do ex-funcionário da Copel totalmente incompatível com seus vencimentos declarados. Relatório feito pelo Laboratório revela que desde entre 2012 e 2016, o ex-funcionário da Copel recebeu, na conta bancária, vultosas transferências de valores repassadas pelas empresas envolvidas na fraude.