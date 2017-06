Alagamentos fecham quatro escolas municipais de Curitiba nesta quarta

Devido às fortes chuvas que atingem Curitiba desde ontem (6) quatro unidades escolares de Curitbga estarão fechadas para que possa ser feita a limpeza das unidades. São elas a Escola Municipal Dario Velozo e o CMEI Barigui I, na Regional CIC, os CMEIs Curitiba e Vila Torres, na Regional Matriz. No caso das crianças do CMEI Barigui 1, elas serão atendidas provisoriamente no CMEI Hugo Peretti.As informações são da Secretaria Municipal de Educação;.

As chuvas afetaram a rotina em 25 unidades escolares da rede municipal de ensino, por conta dos alagamentos registrados em toda a cidade. A previsão é de que a chuva forte continue até quinta-feira (8).