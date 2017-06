São Paulo tem rodízio suspenso e previsão de sol no feriado prolongado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O feriado prolongado de Corpus Chisti começa nesta quinta (15) com o rodízio de veículos suspenso na cidade de São Paulo e previsão de estradas cheias. O tempo também deve mudar, com predomínio de sol e elevação das temperaturas nos próximos dias. Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), mais de 1,7 milhão de carros devem deixar a capital paulista em direção ao litoral paulista e ao interior do Estado. Com isso, as estradas terão movimento maior do que o normal nesta quinta e no domingo (18), já por conta do retorno, segundo concessionárias. Com expectativa de menor movimento na cidade de São Paulo, a CET decidiu suspender o rodízio de veículos na quinta e sexta-feira (16). Já a ZMRC (Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões) e a ZMRF (Zona de Máxima Restrição ao Fretamento) serão suspensas apenas na quinta, funcionando normalmente na sexta. Piores horários para viajar - Agências bancárias, dos Correios e do Poupatempo estarão fechadas na quinta, mas voltam a funcionar normalmente na sexta. Alguns serviços da prefeitura também devem ter mudança, como as AMAs Especialidades, UBSs, UBS Integrais, os Ambulatórios de Especialidades e unidades da Rede Hora Certa, que fecharão quinta e sexta. Os parques e os CEUs (Centros Educacionais Unificados) estarão abertos para atividades de lazer. ABRE E FECHA NA CAPITAL - O sol volta a predominar em todo o Estado de São Paulo neste feriado, após dias de temperaturas baixas, que tiveram até geada e recorde de frio. Na capital paulista, os termômetros ficarão entre 14°C e 22°C na quinta, subindo nos dias seguintes, com máximas de 25°C e 26°C, segundo o Climatempo. Em Santos (litoral sul), a máxima deve atingir os 24ºC na quinta e 30ºC, na sexta. Em Ilha Bela (litoral norte), os termômetros vão chegar aos 26º C no feriado. Quem prefere temperaturas mais baixas, no entanto, ainda deve ter como opções, cidades do interior como Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal, que terão mínimas em torno dos 10°C no final de semana -as máximas devem ficar perto dos 20°C.