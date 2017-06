Quase 1,5 tonelada de maconha é apreendida pelo BPFron em Foz do Iguaçu

(foto: Divulgação/PM-PR)

A ação dos policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e agentes da Polícia Federal resultou na apreensão de quase uma tonelada e meia de maconha na noite de terça-feira (13/06) na cidade de Foz do Iguaçu (PR), no Oeste do estado. A droga estava escondida dentro de um automóvel. A apreensão faz parte das atividades da operação Fronteira Integrada.

Para ler a notícia acesse o blog Plantão de Polícia.