Golpe do McDonald's no WhatsApp atinge 100 mil pessoas em menos de 24 horas

(foto: Reprodução)

Cuidado! Uma falsa promoção que circula no WhatsApp está prometendo um cupom no valor de R$ 70 na rede de restaurantes McDonald's. Segundo dados da empresa de segurança digital PSafe, o golpe já afetou mais de 100 mil pessoas em menos de 24 horas. O truque está circulando rapidamente porque, para validar o suposto cupom, o usuário precisa compartilhar o link do anúncio com outros 10 contatos pelo aplicativo de mensagens instantâneas.



Ao seguir as orientações, o usuário é induzido a fazer o cadastro em sites maliciosos. Esses endereços efetuam cobranças indevidas ou baixam apps falsos (que podem infectar o smartphone), deixando o aparelho do usuário vulnerável a outros tipos de crimes ou prejuízo financeiro.



Até o momento, três domínios maliciosos envolvendo o golpe foram identificados. Segundo o site Boatos.org, que desmente histórias inverídicas, as URLs falsas seriam htttp://mcdonaIds.site/promo e htttp://mcdonaids.site, ambas escritas com "i".



Por meio de um comentário em sua página no Facebook, a Mcdonald's confirmou que a promoção é falsa.

Reprodução/Facebook McDonald's

Para não se tornar vítima desse tipo de golpe, os usuários precisam consultar sempre as páginas oficiais de empresas para verificarem a veracidade da história. Deve-se ainda desconfiar de promoções exageradas que chegam por mensagens e instalar um software de segurança com a função 'antiphishing', que bloqueia "iscas" virt