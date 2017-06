Imigração japonesa no Paraná completa 109 anos

Vice-governadora, Cida Borghetti, em evento com a colônia em Londrina (foto: Jaelson Lucas/AN-PR)

Neste domingo (18), a imigração japonesa no Brasil completou 109 anos. Atualmente, o Brasil tem a maior população de origem japonesa fora do Japão. São cerca de 1,5 milhão de pessoas — descendentes ou não. O Paraná tem uma das maiores colônias de nipo-brasileiros, com cerca de 145 mil indivíduos, atrás apenas de São Paulo, que conta com quase 700 mil descendentes.

Para marcar a data, no próximo final de semana acontece o Imin Matsuri 2017 em Curitiba, a festa da imigração japonesa no Brasil. Será a 27ª edição do evento na Capital, que acontece no sábado das 10 às 221 horas e no domingo das 10 às 18 horas no Expo Renault Barigui.

As atrações do palco terão início às 12h30 tanto no sábado quanto no domingo. Shows de taikô, apresentações de danças folclóricas e clássicas japonesas, karaokê (canção japonesa), desfile de quimono (trajes típicos) e demonstrações de artes marciais farão parte da programação das atrações artísticas e culturais.

Uma das áreas mais gostosas do matsuri é a praça de alimentação. Na 27ª edição do evento, os visitantes contarão com uma boa variedade de pratos — Yakisoba, Gengiskan, Udon, Karê, Tachanpon, Gyoza, Takoyaki, Sushi, Yakibifun, Sukiyaki, Lamen, Dorayaki, entre outros.