New Fiesta versão automática por R$ 55.990

Motor 1.6 Sigma do Fiesta rende até 128 cv de potência (foto: Divulgação)

A Ford lançou uma nova versão do New Fiesta 1.6 com câmbio automático, da série SE Plus AT, que oferece uma das melhores relações de preço no segmento premium. É oferecida por R$ 55.990 e destaca-se por ter incorporada neste valor a lista mais completa de equipamentos da categoria.

O modelo é o único na sua faixa a ter, por exemplo, controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, chave de segurança My Key e alarme volumétrico. O objetivo do New Fiesta SE Plus é criar uma opção acessível entre os veículos com motorização 1.6 e câmbio automático.

Um grande diferencial do modelo no mercado é combinar design, agilidade, tecnologia e potência. Além de direção elétrica, ar-condicionado e trio elétrico, o novo catálogo traz computador de bordo, banco traseiro bipartido, cintos de segurança de três pontos para todos os passageiros e sistema Isofix para cadeiras infantis.

O sistema de conectividade é da geração SYNC da marca, que inclui CD/MP3 player, comandos de voz para áudio e telefone, conexão Bluetooth, USB e entrada auxiliar, sistema AppLink para acesso a aplicativos de smartphones e assistência de emergência em caso de acidentes