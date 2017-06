Estilo e simplicidade

(foto: Fotos: Marcelo Stammer)

O ambiente Quarto de Menina, na CASACOR Paraná 2017, é inspirado no estilo escandinavo, que se caracteriza pela simplicidade das formas, linhas retas e cores neutras, reforçando a ideia de que “menos é mais”. Quem assina o espaço é a designer de interiores Melissa Dallegrave Afonso, que escolheu homenagear a cantora mirim Rafa Gomes, finalista da primeira edição do reality show The Voice Kids. Peças rústicas e artesanais preenchem o quarto e se combinam com objetos pessoais da homenageada, para criar um ambiente cheio de personalidade. Melissa investiu em iluminação natural e utilizou uma janela inclinada, que lembra os telhados dos países nórdicos, buscando trazer essa referência para o quarto.

Modernidade e delicadeza para uma moça

Em sua décima participação na CASACOR Paraná, a arquiteta Michele Krauspenhar assina o ambiente Suíte da Moça. Com 38 m², o espaço foi pensado para atender uma jovem que aprecie arte, leitura e moda, aliando funcionalidade e sofisticação A cama é centralizada e tem à sua volta espaço para estudo, estar e armários que harmonizam o cenário. Na área de banho a leveza das linhas e os detalhes refinados dos acabamentos passam a sensação de requinte, reforçada pela banheira de imersão e estante em aço dourado. A delicadeza e a modernidade que a arquiteta buscou imprimir ao ambiente são reforçados pela cartela de cores escolhida. Nude, cinza e dourado são arrematados por algumas pinceladas de tons pastel.

Aconchego e bem estar

Contemporâneo e sofisticado, o Home Theater assinado pela arquiteta Samara Barbosa para a Casa Cor Paraná 2017 une conforto e praticidade em um só espaço. Trazendo a tecnologia como principal aliada, o ambiente conta com iluminação automatizada e acústica exclusiva. As placas suspensas em madeira e os vidros fumê criam uma ambientação intimista, complementada pelo mobiliário personalizado. A linha Dotz de luminárias, assinada por Joge Elmor, complementam o decór, e em harmonia com os tons de off white, rosa quartz e cinza, proporcionam uma sensação de aconchego e bem estar.