Após morte de PM, seis são baleados e dois morrem em Ribeirão Preto (SP)

MARCELO TOLEDO RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Seis pessoas foram baleadas após a morte de um policial militar nesta quarta-feira (21) em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo). A onda de violência fechou lojas, unidade de saúde e alterou a circulação de ônibus nos bairros. Dois dos feridos morreram. O policial Roberto Pereira Abramovicius, 38, foi baleado na manhã desta quarta num posto de combustíveis no cruzamento das ruas Itajubá e Coronel Américo Batista, no bairro Ipiranga, zona norte da cidade. Ele, que estava de folga -sem farda-, trabalhava como segurança no local. Atingido por três tiros, Abramovicius chegou a ser encaminhado à unidade de emergência do HC (Hospital das Clínicas), mas morreu às 10h20. Após o crime, no início da tarde, seis pessoas foram baleadas na cidade. Duas delas morreram. No bairro Adelino Simioni, Fabio Henrique Oliveira, 34, foi morto por ao menos quatro tiros na frente de um bar, após dois homens descerem de um carro atirando. Em seguida, no mesmo bairro Ipiranga onde o PM foi atingido, um adolescente de 16 anos foi morto. As outras quatro pessoas feridas estavam num bar no cruzamento das ruas Porto Seguro e Itaguaçu, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Dois deles seguem internados no HC e um, na Santa Casa. MEDO A onda de violência modificou a rotina dos moradores da zona norte da cidade. Bares e lojas fecharam as portas nas regiões em que os crimes ocorreram e uma unidade de saúde no bairro Presidente Dutra também interrompeu os atendimentos. Dois ônibus foram depredados nos bairros Vila Carvalho e Jardim Jandaia, de acordo com a prefeitura. Em um dos casos, houve tentativa de incendiar o veículo. Por isso, a Transerp (Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto) informou que algumas linhas de ônibus que atendem as regiões norte e noroeste da cidade tiveram os itinerários alterados temporariamente, "visando preservar a segurança dos usuários". A SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública) informou que a Polícia Civil de Ribeirão investiga a morte de Abramovicius e que diligências estão sendo feitas em busca da identificação e prisão dos autores. Sobre os outros casos de homicídios e tentativas registrados nesta quarta-feira na cidade, a SSP informou que as investigações estão sendo realizadas pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e que "até o momento não é possível relacionar os casos". O corpo do policial assassinado será enterrado nesta quinta-feira (22) no cemitério da Saudade, em Ribeirão.