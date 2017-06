Bisha: o novo hotel de luxo em Toronto

O hotel possui quartos projetados pelo Studio Munge, oferecendo ambientes sofisticados (foto: Divulgação)

Bisha (bishatoronto.com), nova propriedade de luxo e lifestyle do portfólio do Loews Hotels &Co., anunciou sua abertura em Toronto, no Canadá, durante o verão no Hemisfério Norte. Projetado para movimentar o cenário de hospitalidade da cidade, com foco em design, entretenimento e gastronomia, o Bisha é a visão de lifestyle do empresário Charles Khabouth, da INK Entertainment, e dos gestores imobiliários Sam Herzog e Mel Pearl, da Lifetime Developments.

Segundo Khabouth, CEO da INK Entertainment, desde o início do projeto a equipe já tinha uma visão de como o Bisha deveria ser. “Nós queríamos criar algo totalmente novo na cidade que incorporasse luxo e conveniência”, conta ele. “Agora que estamos perto da abertura e incluindo os últimos detalhes, a emoção vai aumentando à medida que a nossa missão vai se tornando realidade. Fomos ambiciosos e queríamos que o hotel redefinisse a nova geração de propriedades de luxo que serão construídas. ”

A mais recente colaboração entre a INK e Loews Hotels &Co., Bisha Hotel Toronto será administrado na cidade de Nova York. O soft opening do hotel está previsto para o mês de agosto, como preparativo para receber seus hóspedes durante o Toronto International Film Festival, com início em 7 de setembro. A equipe de gerenciamento da propriedade já trabalha no local, inclusive o gerente-geral Jacques Lapierre e a diretora de Marketing Christal Agostino.

Além de um hotel, o Bisha será um centro cultural, com gastronomia inovadora oferecida em quatro restaurantes dirigidos pela ICONINK, incluindo um restaurante em parceria com um famoso chef, cujo anúncio será feito em breve. As áreas comuns incluem um restaurante no rooftop do 44º andar, piscina de borda infinita e um lobby bar.

“O Bisha vai agitar Toronto como uma nova opção para viajantes experientes que buscam novas atividades culturais”, afirma Jacques Lapierre. “Teremos uma equipe de curadoria preparada para atender as necessidades do cliente e combinaremos este serviço com uma variedade gastronômica e design, que são elementos de desejo dos nossos clientes. ”

O hotel é um projeto criado por uma equipe de talentosos designers, arquitetos e desenvolvedores. Seus quartos e espaços públicos foram projetados pelo Studio Munge, oferecendo ambientes sofisticados.

De acordo com Alessandro Munge, colaborador da INK, a intenção era envolver os hóspedes em uma experiência distinta desde o momento em que ele adentrasse na propriedade. “Tivemos a honra de trabalhar com Charles e em diversos projetos premiados em Toronto e Miami e entendemos que, com o Bisha, a missão era criar algo totalmente moderno e vibrante”.

Lenny Kravitz compreendeu de imediato o desejo que Charles queria alcançar com o Bisha e trouxe a sensibilidade roqueira e a elegância soul para um andar inteiro do hotel. Sua equipe de design foi a responsável por planejar 14 quartos e suítes, entre elas a Bisha Suite, que mede 185 m² e possui um terraço de 92 m², com visão privilegiada da CN Tower.

O Bisha Hotel Toronto, localizado no centro de entretenimento da cidade, terá 44 andares e 96 quartos, incluindo 14 suítes e 355 condomínios residenciais. O hotel também disponibilizará um espaço para eventos no 43º andar, um espaço fitness de última geração, assim como quatro restaurantes da ICONINK. A propriedade contará ainda com um lobby bar com acesso à rua, café 24 horas, restaurante rooftop no 44º andar e piscina de borda infinita com vista panorâmica para o Lago Ontário e a CN Tower.