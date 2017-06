Na Noruega, religiosos e indígenas discutem aliança para salvar florestas

FABIANO MAISONNAVE, ENVIADO ESPECIAL* OSLO, NORUEGA (FOLHAPRESS) - Uma aliança entre religiões e povos indígenas para preservar as florestas. Essa é a proposta do encontro inédito que reuniu, na Noruega, representantes das principais crenças e de povos como os pigmeus africanos e etnias indígenas sul-americanas. Batizada de Iniciativa Interreligiosa da Floresta Tropical, o encontro teve o apoio do Ministério do Clima e Ambiente da Noruega, que, cortará neste ano ao menos 50% nas doações ao Fundo Amazônia, gerido pelo BNDES, devido ao aumento no desmatamento nos últimos dois anos. "Em lugares onde o Estado não tem presença ou controle, sempre há comunidades de fé. Sempre há uma igreja ou outro lugar de adoração. Essa infraestrutura é um recurso que pode ser mobilizado em favor das florestas de uma forma mais consistente", disse o ministro do Meio Ambiente, Vidar Helgesen, na segunda-feira (19), o primeiro dos três dias que durou a reunião. A iniciativa foi recebida com ceticismo pela coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), Sônia Guajajara, que criticou a atuação das igrejas cristãs nas aldeias e a aliança entre a bancadas evangélica e ruralista, contrária a mais demarcações de terras. "Primeiro, fomos mortos pela Igreja Católica. Hoje, mais uma vez, somos mortos pelos evangélicos que entram nas aldeias e tentam induzir as sua religiões", afirmou, em discurso no Centro Nobel da Paz. Em entrevista, a líder dos guajajaras, etnia que habita o Maranhão, disse que "é uma coalizão que pode ter muita força", mas que a aproximação ainda depende de uma reorientação dos evangélicos: "Eles têm de se preocupar em salvar vidas, e não almas". Único participante evangélico brasileiro, o pastor Ariovaldo Ramos, de tendência progressista, disse que "assina embaixo" as críticas de Guajajara à atuação da bancada parlamentar, mas afirma que muitos religiosos têm um papel importante de proteção aos povos indígenas. "Há tribos inteiras evangélicas. Graças a isso, preservaram a sua identidade, a sua língua, a sua cultura e agora têm gerado líderes", afirmou Ramos. Ao final do encontro, o grupo, que reuniu representantes de 21 países, aprovou um documento no qual se compromete "a formar uma aliança internacional multirreligiosa em prol das florestas tropicais, voltada para o cuidado destas florestas e das pessoas que as protegem e habitam". *O repórter FABIANO MAISONNAVE viajou a convite da Interfaith Initiative, liderada pela Rainforest Foundation da Noruega.