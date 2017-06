Em queda livre, Coritiba reabilita o Cruzeiro e deixa o G6

Rafael Sóbis deixa William Matheus no chão antes de arrematar para marcar o segundo gol do Cruzeiro: Coxa em queda livre (foto: Divulgação/ Washington Alves/ Cruzeiro)

O Coritiba está em queda livre. Jogando no Mineirão, o time paranaense não foi páreo para o Cruzeiro e acabou derrotado por 2 a 0, gols de Thiago Neves e Rafael Sóbis. Agora, soma cinco jogos sem vitória e quatro sem marcar gols, o que faz com que o time, que já foi vice-líder, caia para a oitava colocação, fora da zona de classificação para a Copa Libertadores da próxima temporada.



A Raposa, por sua vez, consegue se reabilitar no campeonato. Depois de três jogos sem vencer, a equipe mineira chega aos 14 pontos e sobe para o nono lugar com 14 pontos, apenas um atrás do adversário.



O Coritiba volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Vasco da Gama no Couto Pereira. Já o Cruzeiro faz na próxima rodada o clássico contra o Atlético-MG, mas antes visita o Palmeiras, na quarta-feira, no duelo de ida pelas quartas-de-final da Copa do Brasil.



Escalações



Sem Kléber, suspenso pelo STJD até que o caso da cusparada no jogo contra o Bahia seja analisado pela Comissão Disciplinar, Pachequinho manteve Alecsandro como titular ao lado de Henrique Almeida no ataque. Além dele, Alan Santos, lesionado, foi substituído por Tiago Real. Na lateral-direita, Léo, ex-Atlético-PR, ganhou a disputa com Dodô pela titularidade.



O Cruzeiro, por sua vez, contou com a volta dos titulares, após escalar um time quase todo reserva contra a Ponte Preta, no meio de semana. Os principais desfalques são o meia Rafinha, poupado, os zagueiros Dedé e Manoel e o meia Arrascaeta, lesionados.

PRIMEIRO TEMPO



O começo de jogo do Coritiba foi sofrido. Com o adversário adiantando a marcação e pressionando a saída de bola, a equipe paranaense tinha dificuldades passa passar do meio de campo, o que só foi fazer aos sete minutos. Por outro lado, o Cruzeiro não conseguia furar a defesa adversária, o que obrigava os arremates de longe.



Na metade final da primeira etapa, contudo, foi o Coxa quem dominou a partida. Com Tiago Real como maestro e Rildo ganhando a maioria das disputas com Diogo Barbosa pela direita, o time do Alto da Glória chegou com perigo em quatro ocasiões e acertou duas vezes o travessão. Quando era melhor, porém, acabou sofrendo o gol aos 38 minutos, após uma saída errada de Léo que resultou no rápido contra-ataque finalizado por Thiago Neves.



SEGUNDO TEMPO

A exemplo do que se vira no primeiro tempo, o Coritiba teve grandes dificuldades no começo da etapa inicial, com o meio de campo desorganizado e dando muitos espaços para o adversário. Não à toa, com menos de 30 segundos o Cruzeiro quase chegou ao segundo gol. Nos minutos seguintes, teve outras quatro oportunidades e só não chegou ao segundo gol por causa de Wilson.



Como diz o ditado, porém, “água mole em pedra dura tanto bate até que fura”. É que de tanto amassar o Coxa a equipe celeste chegou ao segundo gol aos 20 minutos, novamente aproveitando uma falha da defesa coxa-branca: lançamento de Léo, o zagueiro Werley saiu para tentar deixar Rafael Sóbis impedido, mas na verdade acabou deixando o atacante livre. Ele ainda passou por Wilson e deixou William Matheus no chão antes de ampliar o marcador.



Na tentativa de uma reação, Pachequinho fez as primeiras mudanças em sua equipe, promovendo as entradas de Getterson, Iago Dias e Tomas Bastos nas vagas de Henrique Almeida, Rildo e Galdezani. Abatida, porém, a equipe não conseguiu esboçar uma reação e, no último lance do jogo, ainda teve um gol anulado - segundo a arbitragem, Alecsandro estava impedido.

FICHA TÉCNICA



Cruzeiro 2 x 0 Coritiba

Cruzeiro: Fábio; Ezequiel, Léo, Caicedo e Diogo Barbosa; Ariel Cabral, Lucas Romero (Húdson), Robinho, Thiago Neves e Alisson (Rafael Marques); Rafael Sóbis (Sassá). Técnico: Mano Menezes

Coritiba: Wilson; Léo, Márcio, Werley e William Matheus; Jonas, Matheus Galdezani (Tomas Bastos), Tiago Real e Rildo (Iago Dias); Henrique Almeida (Getterson) e Alecsandro. Técnico: Pachequinho

Gols: Thiago Neves (38-1º), Rafael Sóbis (20-2º)

Cartões amarelos: Alecsandro e Léo (CFC);

Árbitro: Marcelo Aparecido de Souza (SP)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, domingo, às 16 horas



PRINCIPAIS LANCES



Primeiro tempo

2 – Ariel Cabral recebe na intermediária, avança e chuta forte de perna esquerda. A bola passa ao lado do gol, com perigo.



19 – Thiago Neves puxa o contra-ataque e aciona Alisson, que serve para Diogo Barbosa. O lateral chura de fora da área, muito forte, e a bola raspa o travessão.



23 – Cobrança de escanteio de Tiago Real, Werley desvia no primeiro pau e a bola passa perto da trave oposta. Fábio só ficou olhando.



25 – Bola enfiada por Alisson, Diogo Barbosa entra livre na área e cruza rasteiro para a chegada de Thiago Neves ou Rafael Sóbis. Werley, contudo, se antecipa e manda para escanteio.



27 – Cobrança de escanteio de Tiago Real, Werley aparece na 2ª trave e cabeceia firme. Fábio se estica e toca na bola, que ainda explode no travesão.



31 – Henrique Almeida abre na direita para Rildo, que cruza rasteiro para Tiago Real chegar batendo de dentro da área. A bola bate no travessão e sai.

33 – Alecsandro gtanha pelo cima de Léo e toca para Rildo. O atacante ganha na velocidade de Fábio, chega à linha de fundo e cruza. Sem goleiro, Caicedo ganha pelo alto de Alecsandro e evita o gol.



38 – Gol do Cruzeiro! Léo dá o chutão e entrega a bola para o Cruzeiro, que arma o contra-ataque: Diogo Barbosa toca para Alisson, dispara, recebe de volta, chega à linha de fundo e cruza. Thiago Neves, na entrada da área, chega batendo e abre o placar.



42 – Cobrança de falta ensaiada naa lateral: Tiago Real rola para Jonas chegar batendo da entrada da área. Fábio se estica e consegue espalmar.



43 – Rafael Sóbis ganha a disputa com Márcio e Galdezani, invade a área e chuta forte. A bola passa ao lado do gol.



Segundo tempo

1 – Thiago Neves toca para Rafael Sóbis, que chuta forte da entrada da área. Wilson espalma e Robinho chega batendo no rebote, por cima.



2 - Cobrança de escanteio de Tiago Real no primeiro pau, Rildo se antecipa ao goleiro Fábio e cabeceia livre, mas sem firmeza. A bola vai por cima do gol.



3 – Thiago Neves passa pelo marcador na esquerda, avança e deixa de calcanhar para Sóbis. O atacante cruza para Robinho, que se antecipa aos marcadores e desvia de letra. Wilson sai bem por baixo e faz a defesa.



7 – Alisson recebe de Thiago Neves e cruza. A bola passa por toda a área e sobra para Sobis, que tenta novo cruzamento. Ezequiel aproveita e chuta forte, obrigando Wilson a praticar uma difícil defesa.

8 – Diogo Barbosa avança livre pela intermediária e chuta forte, no cantinho. Wilson se estica e salva o Coxa.



16 – Alisson levanta para Robinho, que faz o pivô e de letra ajeita para o meia-atacante bater. A bola passa ao lado do gol.



20 – Gol do Cruzeiro! Lançamento de Léo, Wilson sai para fazer o abafa e é driblado por Rafael Sóbis, que ainda deixa William Matheus no chão antes de chutar para o gol aberto.



22 – Tiago Real cruza da esquerda e a zaga do Cruzeiro afasta. Jonas aproveita o rebote e chuta perto do gol de Fábio.



37 – Caicedo recua errado para Fábio e Iago Dias rouba a bola. Ele dribla o goleiro, mas a zaga fecha para a finalização e o Coxa perde grande oportunidade.



48 - Cobrança de falta da intermediária de Tomas Bastos, Alecsandro aparece no meio da área e desvia de cabeça para o fundo das redes. O árbitro, porém, assinala impedimento.