Após 10 rodadas, Brasileirão vê Atlético “meteórico” e Coritiba “golfinho”

Na primeira rodada do Brasileirão, o Coritiba estava em 3º lugar e o Atlético, em penúltimo. Nas cinco primeiras rodadas, o time coxa-branca chegou a aparecer na vice-liderança e o Furacão, na lanterna. Com o encerramento da 10ª rodada, neste domingo (26), as curvas de desempenho dos dois times paranaenses se inverteram. O Atlético está numa ascensão meteórica, após quatro vitórias seguidas. E o Coritiba está em queda livre, após cinco jogos sem vencer.

No começo do Brasileirão, o Coritiba vinha de um título estadual, conquistado em cima do Atlético, e chegou a liderar o Brasileirão. Os torcedores coxas-brancas fizeram troças com o rival: “Cachorrinho de madame: leva duas lavadas por semana”, sugeria um dos memes na internet, depois que o time perdeu as duas primeiras partidas – os coxas-brancas apelidam os rivais de “poodles”. Agora os atleticanos estão indo à forra: “O Coritiba é como um golfinho: sobe, faz uma graça e afunda de novo”. A referência a golfinho é baseada em uma frase do homem-forte do Furacão, Mario Celso Petraglia, que chamou o rival de “golfinho” em 2013.

Brincadeiras à parte, os números corroboram o atual momento das equipes. O Atlético soma quatro vitórias seguidas e saiu da lanterna para a 12ª posição, com 14 pontos – apenas um a menos que o Vasco, último time na zona de classificação para a Libertadores. Além disso, a série de vitórias do Furacão é a segunda maior da competição. Só perde para uma sequência de seis triunfos do Corinthians, entre a 2ª e a 7ª rodadas.

“Até anteontem a gente estava na lantena. A gente está em um momento bom, mas já teve momento ruim”, disse o técnico Eduardo Baptista, do Atlético. “Mas tem que lembrar que o Campeonato Brasileiro e as fases de outras competições são jogos de altíssimo nível. A gente tem que estar focado”.

Do outro lado, o afundamento do Coritiba é fruto de um jejum de cinco jogos sem vitória. Nesse período, foram três empates e duas derrotas. O time, que já chegou a liderar, está na 9ª posição. Apenas o Avaí – lanterna do Brasileirão – tem uma série pior: seis jogos. Não vence desde a 4ª rodada.

“Teve uma queda de rendimento da equipe contra o Cruzeiro. Nos outros jogos, não”, minimizou o técnico Pachequinho, sobre a série sem vitórias. “O que não aconteceu foi o resultado, não aconteceu o gol, principalmente contra Corinthians e Bahia, quando fomos superiores, e no segundo tempo contra o Grêmio, quando poderíamos ter feito o gol de empate”.

Na 11ª rodada, o Atlético enfrenta o Sport, fora de casa. Já o Coritiba pega o Vasco, no Couto Pereira. Os dois jogos estão programados para domingo (2 de julho).