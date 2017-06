Vídeo mostra skatistas atacando carro antes dele invadir trecho interditado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo divulgado pelo site "G1" mostra que um grupo de skatistas atacou o EcoSport que se envolveu em um atropelamento na rua Augusta, no domingo (25), quando a via ainda estava parcialmente liberada para os carros. Pela imagem, o motorista avança pela área interditada apenas depois de ser atacado. O vídeo, feito por uma câmera de segurança, mostra, às 9h48, um skatista correndo atrás do carro, que segue no sentido da avenida Paulista, e arremessando um skate contra ele. Em seguida, outros jovens também se juntam ao ataque. A passagem de outros carros, mostra que a faixa estava liberada para o tráfego no horário. Durante o ataque, o EcoSport, que era dirigido pelo servidor público José Ariovaldo Ferreira, 55, ultrapassa um carro branco que estava à sua frente, invadindo a pista contrária, que estava fechada para a passagem dos skatistas, e segue em alta velocidade, atingindo outros skatistas. Segundo o delegado Roberto Pacheco de Toledo, do 4º DP (Consolação), que comanda as investigações, Ferreira alegou em depoimento que só entrou no trecho interditado porque a via estava mal sinalizada. Ele disse que teve o carro atacado por um dos skatistas, se assustou e resolveu acelerar, atropelando algumas pessoas. "Ele disse que um skatista bateu no retrovisor dele e deixou o carro muito amassado", afirmou Toledo. A CET informou, em nota, que iniciou às 9h a operação na região da Consolação para a realização do evento "Go Skate Day" e que, pela programação definida com os organizadores, os skatistas fariam a concentração no Masp às 10h e iniciaria o percurso apenas a partir das 10h30. "Com a antecipação do início do trajeto dos skatistas, sem autorização prévia, os agentes da CET acompanharam a movimentação dos skatistas e ordenaram o trânsito das ruas transversais. As vias foram interditadas, com operador ou com cavaletes, para a passagem dos participantes do evento", afirmou a CET. Um representante da Federação Paulista de Skate, que pediu para não ter o nome divulgado, confirmou que a largada do evento aconteceu 45 minutos antes do previsto, por volta das 9h45, mas não soube dizer o porquê. O organizador do evento Dan Feitosa, presidente da Associação Skate Day, disse que um grupo pode ter descido a rua Augusta antes do previsto. "Uma pessoa soltou um rojão às 9h30 e um grupo entendeu que era hora de descer", afirmou. O rojão era o sinal combinado entre os participantes para o início do evento. Feitosa também disse que a polícia já tem a identificação da pessoa que fez o disparo do rojão. Ele deverá ser ouvido no inquérito que investiga o caso. Feitosa também disse que a organização atualizou o número de feridos. De cinco, caiu para quatro. O Corpo de Bombeiros havia atendido três pessoas atropeladas. "Mas esse número ainda pode mudar na medida em que mais skatistas se apresentem à polícia." Apesar de afirmar que não fez parte da organização, apenas da divulgação, a Federação disse que os organizadores chegaram a solicitar um carro de som para fazer o percurso na frente dos skatistas, para garantir a segurança, mas o pedido não foi atendido pela Secretaria Municipal dos Transportes. A pasta foi procurada, mas ainda não se manifestou. LESÃO CORPORAL O motorista do veículo se apresentou à polícia no início da tarde desta segunda e prestou depoimento por três horas e meia e foi liberado, sendo liberado por volta das 16h10. Ele deve ser indiciado pelos crimes de lesão corporal dolosa, periclitação de vida e por fugir do local do acidente. Ferreira, que trabalha na Secretaria Municipal de Saúde de Itapevi (na Grande SP), disse à polícia que estava acompanhado da mãe, de 80 anos, e de uma amigo, e estava na região para buscar uma amiga, que mora na rua Frei Caneca, paralela à rua Augusta. A mãe de Ferreira teria sido atingida por estilhaços de vidro por conta do suposto ataque de um dos skatistas ao carro. Segundo o delegado, a mulher teve ferimentos nos dois braços. Três skatistas também prestaram depoimento nesta segunda. João Flávio, que sofreu uma leve luxação nas pernas, chegou mancando à delegacia e disse apenas que a rua Augusta estava sinalizada e informava que a circulação de carros durante a tarde estava suspensa.