Brad Pitt e Sienna Miller são vistos juntos em festival, diz jornal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brad Pitt e Sienna Miller foram vistos de mãos dadas e trocando carícias durante o festival Glastonbury, na Inglaterra, o principal evento do calendário europeu de shows de música ao vivo. As informações são do jornal britânico "The Sun". Segundo a publicação, os dois não "desgrudaram" desde que se encontraram, às 3h da manhã de sábado (24) numa área VIP que também contava com a presença do ator Bradley Cooper e do músico Noel Gallagher. Depois, os dois atores teriam seguido para um local privado. "Eles pareciam realmente íntimos", disse uma fonte do jornal. Brad e Sienna teriam se aproximado depois que ela participou de "Z: A Cidade Perdida", filme produzido pela Plan B, empresa do ator. Em abril, relata o "The Sun", eles foram vistos juntos em um restaurante, mas Sienna negou que os dois estariam se envolvendo. ANGELINA JOLIE E JENNIFER ANISTON Brad foi casado com a também atriz Angelina Jolie, com quem teve seis filhos. O casal, que começou a se relacionar em 2003 durante as filmagens do longa "Sr. e Sra. Smith", se separou em setembro de 2016. Na época, o site "TMZ" informou que Angelina entrou com o pedido de divórcio alegando diferenças irreconciliáveis -Brad teria problemas com álcool. Antes disso, o ator também foi casado com Jennifer Aniston, outra atriz de Hollywood. Recentemente, Brad, que afirma ter parado de beber desde a separação de Angelina, começou a fazer terapia. Nesse período, segundo a revista americana "Life and Style", o ator pediu desculpas "por todo mal-estar causado" a sua primeira ex-mulher. TOM STURRIDGE E JUDE LAW Já Sienna se relacionou com o ator Jude Law durante dois períodos. Primeiro, o casal esteve junto de 2003 a 2006, mas se separou depois de Sienna descobrir uma traição com a babá dos filhos do ator. Eles voltaram a namorar em 2009, tendo novamente terminado em 2011. Posteriormente, Sienna se relacionou com outro ator, Tom Sturridge, de quem se separou em 2015 -eles são pais de uma menina chamada Marlowe.