Saída de dólares já superou a entrada em US$ 5,3 bi em junho, diz BC

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A saída de dólares superou a entrada em US$ 5,3 bilhões em junho até a última sexta-feira (23), divulgou nesta terça-feira (27) o Banco Central. A maior parte dessa saída foi de dólar no mercado financeiro, onde as vendas da moeda americana foram US$ 8,5 bilhões maiores do que as compras. No caso do dólar comercial, formado principalmente por exportações, a entrada da moeda americana superou a saída em US$ 3,2 bilhões. O chefe-adjunto do Departamento Econômico do BC, Fernando Rocha, afirmou que não é possível afirmar se esses movimentos estão relacionados com a crise política, aprofundada em 17 de maio, quando vieram a público delações da JBS envolvendo o presidente Michel Temer. "Não temos detalhe das principais fontes desse movimento", afirmou. Em maio, a taxa de rolagem de financiamentos externos das empresas brasileiras atingiu 145%, ou seja, estas conseguiram captar no exterior 45% a mais do que o valor dos empréstimos e outros financiamentos que estavam vencendo no período. Esse percentual caiu para 60% neste mês até o dia 23. No caso dos investimentos em ações, o saldo até o dia 23 foi negativo em US$ 1,3 bilhão; já no caso dos investimentos em títulos públicos, a conta foi negativa em US$ 1,6 bilhão.