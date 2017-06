Atlético encara Grêmio, que “ajudou” a trazer o técnico Eduardo Baptista

O atacante Grafite: retorno ao time do Atlético, no lugar de Ederson (foto: Franklin de Freitas)

O Atlético abre nesta quarta-feira (28) as quartas-de-final da Copa do Brasil. O time enfrenta o Grêmio em Porto Alegre, a partir das 19h30. Foi o time gaúcho que “ajudou” o Furacão a trazer o técnico Eduardo Baptista.

Em 21 de maio, Atlético e Grêmio se enfrentaram na Arena da Baixada, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paranaense perdeu por 2 a 0 e, no dia seguinte, o então técnico Paulo Autuori deixou o cargo e virou gestor de futebol do clube. Autuori ajudou a articular a vinda de outro treinador – no caso, Eduardo Baptista, que havia sido demitido do Palmeiras.

Apesar da troca de comando, Baptista disse nesta terça-feira (27) que as mudanças não foram tão radicais. “A gente foi colocando a filosofia que não é diferente da do Paulo”, afirmou. “E o Atlético tem que ter cara de Atlético. Seria egoísmo meu falar tem cara de Eduardo ou o Paulo falar que tem cara de Paulo”.

Para o treinador, o momento atual dos dois times é diferente de um mês atrás. “Perdemos aqui em uma situação em que vínhamos de uma classificação (na Libertadores), onde todas as forças estavam concentradas para isso”, falou ele. “Hoje, vivemos um outro momento. O Grêmio também vive um grande momento. Temos que ter muita concentração, estudar bastante e estar fisicamente bem”.

Para o jogo desta quarta-feira, Baptista terá que mexer no time em relação à última partida – goleada de 4 a 1 sobre o Vitória, no domingo. O lateral Jonathan volta ao time, após cumprir suspensão no Brasileirão. No ataque, Ederson fica de fora, uma vez que não foi inscrito para a Copa do Brasil. Com isso, Grafite retorna ao time. O meia Lucho Gonzalez, com lesão muscular, deverá ficar de fora. “O próprio Matheus (Anjos) é uma opção. Temos o Carlos (Alberto) voltando, treinando bem. Hoje não é uma preocupação se o Lucho não puder jogar”, disse o treinador.

HISTÓRICO

Em 2016, Atlético e Grêmio também duelaram nas quartas-de-final da Copa do Brasil. O time gaúcho venceu na Arena da Baixada por 1 a 0. Em Porto Alegre, o Furação venceu pelo mesmo placar, o que levou o confronto para a decisão por pênaltis – e o time paranaense acabou derrotado. “Jogar contra o Grêmio é sempre difícil. É um time que tem feito um bom trabalho desde o ano passado”, disse o meia Nikão.

ADVERSÁRIO

Ao contrário do Atlético, o Grêmio perdeu a última partida que disputou – foi batido pelo Corinthians (1 a 0) na Arena Grêmio. Para esta quarta-feira, o técnico Renato Gaúcho poderá repetir a escalação-base das últimas partidas. Os jogadores que desfalcam o time estão de fora há algum tempo, casos dos laterais Marcelo Oliveira (ex-Atlético) e Léo Moura, do volante Maicon e do meia Douglas.

GRÊMIO x ATLÉTICO

Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Barrios. Técnico: Renato Gaúcho

Atlético: Weverton; Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto, Douglas Coutinho, Matheus Anjos (Carlos Alberto) e Nikão; Grafite.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Local: Arena Grêmio, em Porto Alegre, quarta-feira, às 19h30