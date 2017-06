Luan é novidade no ataque do Atlético-MG

VICTOR MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treino do Atlético-MG nesta terça-feira foi de novidades. A primeira delas foi a presença do meia Luan entre os titulares. O meia fez parte do time que o técnico Roger Machado montou durante uma atividade tática: Victor; Emanuel, Leonardo Silva, Gabriel, Fábio Santos; Ralph, Elias, Luan, Cazares; Robinho, Fred. Porém, a equipe deve ter duas mudanças em relação a essa equipe para a partida contra o Botafogo, nesta quinta-feira (29), no estádio Independência. Os jogadores que foram titulares na partida contra a Chapecoense fizeram apenas um trabalho regenerativo na Cidade do Galo. Por isso, Yago e Rafael Carioca ficaram fora do time. O lateral direito Emanuel deve sair para a entrada de Yago, enquanto Ralph deve dar lugar a Rafael Carioca. A outra novidade do dia foi a presença do volante Adilson em campo. O jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante o empate com a Ponte Preta, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Independência. Sem atuar desde o dia 28 de maio, Adilson foi liberado pelo departamento médico do Atlético. No entanto, o volante não deve retornar ao time já nesta quinta-feira, às 19h30, contra o Botafogo, no Independência, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Apesar de treinar normalmente, Adilson não integrou a equipe titular durante o treino tático realizado na Cidade do Galo.