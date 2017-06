Oposição agora afirma ter pressa

A oposição mudou de estratégia e passou a defender celeridade na análise da denúncia contra o presidente Michel Temer pelo crime de corrupção passiva na Câmara dos Deputados. Considerando que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, deve apresentar outras duas denúncias “fatiadas” contra o peemedebista, partidos como PT, PSOL, Rede, PCdoB e PDT defendem agora o cancelamento do recesso parlamentar em julho.

O objetivo é evitar que os governistas consigam “juntar” todas as denúncias em um só processo na Casa e garantir que elas sejam analisadas separadamente, ou seja, em três votações diferentes no plenário.

“Nós somos contrários ao recesso, a crise é de total dimensão que não comporta sairmos de férias. Queremos pressa nesse debate (sobre denúncia)”, disse o líder da minoria, José Guimarães (PT-CE). Ele destacou que a decisão sobre a pausa nos trabalhos cabe ao presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), mas avaliou que “é um erro ter recesso”.