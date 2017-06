Pacientes da RMC também pressionam sistema de saúde em Curitiba

Outro aspecto levantado por Tânia Pires, diretora do Departamento de Atenção Primária à Saúde da Prefeitura de Curitiba, é a questão dos pacientes vindos da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Entre junho de 2014 e junho de 2015, por exemplo, a Prefeitura de Curitiba realizou um levantamento e descobriu que a Secretaria de Saúde do município gasta cerca de R$ 1,5 milhão por mês com o atendimento de pacientes da RMC.

No geral, cerca de 10% dos atendimentos realizados nas nove UPAs de capital são referentes a moradores desses municípios, principalmente Colombo, Almirante Tamandaré e Pinhais. São José dos Pinhais é outro município que vem sofrendo a sobrecarga da RMC.

“Curitiba ainda sofre com outra questão, que é o apoio de toda a área metropolitana. Muitos desses novos cadastros são da área metrolitana, pessoas que moram na RMC e trabalham na Capital”, aponta Tânia. “Mas de fato houve um aumento (na demanda sobre o sistema público) e com certeza a situação financeira do país repercute”, destaca a médica.