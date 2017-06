Uísque é mais popular que cerveja entre brasileiros na Internet

(foto: Reprodução)

Embora seja um símbolo do Brasil e tradição em algumas regiões do País, a cachaça não é a preferência dos brasileiros em suas buscas na Internet. De acordo com a SEMrush, líder mundial em marketing digital e fornecedor de ferramentas de monitoramento, o uísque e suas palavras derivadas, como marcas e tipos, foi o termo relacionado à bebida alcóolica mais procurado em 2017, com 110.000 buscas em território nacional.

Em segundo lugar, veio a cerveja e seus termos derivados, com 40.500 buscas. A cachaça aparece apenas em terceiro, com 22.200 buscas, e praticamente disputa em pé de igualdade com o vinho, que computou 18.100 buscas segundo o levantamento. Outro dado interessante identificado pela plataforma é que o gin se consolida no top 5 das preferências de busca de bebidas, fechando a lista com 6.600 buscas.

“O fato de o uísque liderar as buscas não significa que ele está sendo mais consumido no Brasil do que a cerveja ou mesmo a cachaça, mas indica uma curiosidade ou interesse maior do brasileiro pela bebida. As pessoas costumam usar a Internet para pesquisar desde marcas até locais onde podem comprar a bebida, por exemplo”, comenta Jana Garanko, PR Head de SEMrush para América Latina.