Segunda geração do Audi A5 já no Brasil

Coupê tem entre eixos 17 mm maior (foto: Divulgação)

Audi lançou a nova geração do A5, que tem novo chassi e duas opções de motor sistemas de entretenimento, informação e de assistência ao motorista inovador. São quatro opções de acabamento: Nas versões Attraction(R$ 189.990,00) e Ambiente (R$ 213.990,00), o motor desenvolve 190 cv de potência e torque de 320 Nm entre 1.450 e 4.200 rpm. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 7,5 segundos e a velocidade máxima é de 239 km/h. Já nas versões topo de linha Ambition (R$ 239.990,00) e Ambition plus, (R$ 268.990,00) o 2.0 TFSI rende 252 cv de potência e 370 Nm de torque, disponíveis entre 1.600 e 4.500 rpm. Em termos de desempenho, os modelos de topo chegam aos 100 km/h em seis segundos e a velocidade máxima é de 250 km/h, limitada eletronicamente. As quatro versões contam com transmissão automática de sete velocidades de dupla embreagem. No quesito segurança, destaque para os sistemas de assistência ao motorista: Audi active lane assist ajuda a manter o carro na sua faixa de rodagem e o controle de cruzeiro, o Traffic Jam Asssist, que pode assumir a direção do veículo em velocidades de até 65 km/h quando o trânsito está congestionado, além do alerta para saída de estacionamento de vagas perpendiculares e assistente para evitar colisões. A lista de equipamentos de série inclui, desde a versão de entrada, faróis bi-xenônio com luzes diurnas e lanternas de leds, sistema de som com bluetooth, entrada USB, volante multifuncional, seletor de modo de condução, ar-condicionado automático, sensor de estacionamento traseiro, sistema start-stop, controle de cruzeiro com limitador de velocidade e sensor de luz e chuva.