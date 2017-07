Alvaro Dias lidera pesquisa para a presidência no Paraná

Alvaro Dias: 31,1% da preferência do eleitorado

Levantamento da Paraná Pesquisas sobre a eleição presidencial divulgada hoje aponta que o senador Alvaro Dias (Podemos) lidera as intenções de voto para a eleição do ano que vem no Paraná. De acordo com o instituto, que ouviu 2.207 eleitores do Estado entre os dias 2 e 5 de julho, Alvaro teria hoje 31,1% da preferência do eleitorado, contra 15,3% do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) e 12,6% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

