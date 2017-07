Novo Land Rover Discovery já nas lojas

Disponível no Brasil em quatro diferentes versões (foto: Divulgação)

O novo Land Rover Discovery já está disponível para venda em todo o Brasil. O SUV teve o início das reservas em março e agora já está disponível nas lojas Land Rover. O novo Discovery oferece quatro versões: SE, HSE, HSE Luxury e a edição especial de lançamento First Edition, topo de linha do modelo, limitada a 55 unidades. O modelo está disponível com o motor Turbocharged diesel, de 258 cv. Apenas sob encomenda, a Land Rover disponibiliza também a opção de motor Supercharged a gasolina, também de 6 cilindros, com 340 cv de potência. A transmissão é automática de oito velocidades e a tração é integral. Os preços iniciam em R$ 363 mil e a especial R$ 469 mil.