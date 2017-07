Ernesto Ristorante lança Festival do Fettuccine no Grana Padano

(foto: Divulgação)

Em um canto do Ernesto Ristorante, em Curitiba (PR), uma montanha curiosa chama a atenção do público. São dezenas de peças de queijo grana padano, a nova sensação da gastronomia no Brasil, totalizando quase meia tonelada. Produzido na planície de Padana, na Itália, o queijo de origem conquistou os brasileiros e, consequentemente, os restaurantes do país.

Pensando em uma ação inédita com esse queijo tão especial, o chef do Ernesto Ristorante, Dudu Sperandio, vai oferecer, entre os dias 12 de julho e 03 de agosto, a primeira edição do Festival do Fettuccine no Grana Padano. Durante as noites de terça a quinta-feira, o restaurante vai oferecer um delicioso prato de fettuccine preparado dentro do Grana Padano e finalizado pelo chef da casa no meio do salão. O preparo, que custará R$ 49, é muito comum nas regiões italianas produtoras do queijo.

“Nos últimos anos, passei a utilizar Grana Padano em diversos preparos do Ernesto. Aos poucos fui vendo o queijo cair no gosto do público, e hoje somos um dos maiores importadores desse produto. Agora, para aquecermos o Inverno curitibano, tivemos a ideia de lançar o Festival do Fettuccine no Grana Padano, com o preparo finalizado no meio de salão, bem perto dos nossos clientes”, comenta Dudu Sperandio.

O Ernesto Ristorante fica na Rua Myltho Anselmo da Silva (nº 1483), no bairro Mercês. O Festival do Fettuccine no Grana Padano será realizado de terça a quinta-feira, entre os dias 12 de julho e 03 de agosto, a partir das 19h30. Mais informações pelo telefone (41) 4141-5477 ou no site www.dudusperandio.com.br.