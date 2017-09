São Paulo avalia ajuda de Muricy, e ex-treinador promete falar com Dorival

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Muricy Ramalho confirmou que esteve em contato com o São Paulo. O diretor-executivo de futebol do clube paulista, Vinicius Pinotti, telefonou para o ex-treinador para saber como ele gostaria de colaborar, enquanto trabalha como comentarista do canal fechado SporTV. A procura do cartola aconteceu nesta terça-feira (12), um dia após Muricy falar no programa "Bem, Amigos" que sofre por não poder ajudar o time paulista na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A diretoria são-paulina descartou a hipótese de ter Muricy ou qualquer outro profissional como um coordenador técnico neste momento. Um nome para tal função teria de ser resolvido com a comissão técnica e poderia não se adaptar a tempo das necessidades tricolores —restam 15 jogos para sobreviver na Série A. Foi aí que, então, foi colocada a possibilidade de Muricy ministrar uma palestra para o elenco do São Paulo. Muricy, que não romperia o contrato que tem com o SporTV para assumir nenhum cargo neste momento, acredita que possa ser antiético ajudar um time na posição de um comentarista que trata de todos os outros envolvidos no Brasileiro. O clube tricolor diz que está aberto para qualquer contribuição que o técnico tricampeão brasileiro no clube possa dar, mas sempre de maneira informal. "Eu não gosto de esconder nada. O Pinotti me telefonou, para saber o que achava dessa situação. E eu fui bem claro com ele, disse que eu não quero ser treinador, não quero ser coordenador, não quero ser nada! Inclusive, vou até ligar ao [Dorival] Júnior para avisar isso. Ele tem que saber que ele me telefonou, até mesmo porque o Pinotti me disse que conversou com o Júnior e avisou que iria me ligar", disse Muricy em entrevista à Rádio Jovem Pan. PINOTTI O cartola são-paulino falou em coletiva de imprensa nesta terça, no CT da Barra Funda, o que não estava previsto na agenda inicial do clube. Ao falar sobre Muricy, ele sugeriu que atual comentarista possa prestar uma ajuda 'informal' ao clube. "Tomamos conhecimento das declarações do Muricy, inclusive já tínhamos tido algumas conversas. Então, a gente sabe que ele tem um contrato [de comentarista do SporTV] e é um cara honesto e que cumpre os seus compromissos. Muito difícil de vir oficialmente, mas nada impede que nos ajude informalmente com a são-paulinidade dele, a bagagem dele, que são muito importantes para o São Paulo", disse o dirigente. Vinícius Pinotti ainda garantiu a permanência de Dorival no comando da equipe, após boatos de dirigentes insatisfeitos com o técnico. "A situação é horrível, claro que estamos temerosos, mas trabalhamos bastante há algum tempo para tirar o time dessa situação. Gostamos do trabalho do Dorival, que ainda não está refletindo em campo, que é o principal. Mas estamos muito satisfeitos."