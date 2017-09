Charme na capital portenha

O hotel preserva em vários ambientes os objetos de uso pessoal do cineasta Francis Ford Copolla (foto: Divulgação)

Hotéis que fogem do comum, com história para contar em cada detalhe e que fazem com que os hóspedes se sintam em um universo à parte, repleto de significados e experiências. Essas são as propostas da marca Bourbon Exclusive (www.bourbon.com.br), ou Be, criada há quatro anos pela Rede Bourbon e que oferece aos hóspedes um serviço completamente diferenciado e único em cada unidade. O primeiro hotel foi o Be Jardín Escondido by Coppola, no charmoso bairro Palermo Soho, em Buenos Aires, no local que antes foi a casa do cineasta Francis Ford Coppola durante as gravações do filme Tetro.

Imagine desfrutar de momentos de descanso e lazer em uma casa situada numa rua tranquila, no bairro Palermo Soho, um dos mais badalados de Buenos Aires, a bela capital argentina. Uma fachada discreta esconde um jardim deslumbrante para aproveitar o calor do sol, ou contemplar a luz do luar, um belo terraço adornado por plantas de todos os tipos, e uma piscina com aquecimento solar, que divide o espaço com uma cozinha ao ar livre. O cenário é digno de filme, mas não é, apesar de ter como referência a sétima arte.

A casa existe de verdade e abriga as instalações do hotel Be Jardín Escondido by Coppola. O hotel-boutique proporciona para os hóspedes uma viagem inesquecível. A unidade tem poucos apartamentos, mas com muita história e charme nos detalhes, além de serviços superexclusivos. As suítes são batizadas com os nomes da família Coppola, como Francis, Ellie e dos filhos Sofia e Roman. Os escritores Roberto Bolaño e Julio Cortazar também são homenageados por terem sido inspiração na carreira de Copolla. Na suíte principal, Francis, está o baú, onde o diretor guardava seus equipamentos de filmagem.

A diretora de marketing e produto da Rede Bourbon, Adriana Cardoso, comenta que a parceria com Coppola foi um ótimo negócio para a empresa e atrai admiradores e curiosos para o estabelecimento, além de hóspedes ilustres, como o ator Al Pacino. “A marca Bourbon Exclusive representa um estilo de vida diferenciado, mas com a tradição e a qualidade dos 54 anos de história da Rede Bourbon como pano de fundo. Os serviços oferecidos atendem aos altos padrões internacionais. O sucesso deste primeiro empreendimento junto ao público, nos inspira a investir em outros hotéis com o mesmo conceito, no futuro”, diz.