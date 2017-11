Curso de gastronomia vira moda e Curitiba, referência

Aula prática de gastronomia molecular na Opet: diferencial ajuda a destacar os profissionais de Curitiba (foto: Geraldo Bubiniak)

Na esteira da popularização dos programas culinários na televisão brasileira, com especial destaque para o Master Chef, os cursos de gastronomia também estão em alta no país. E Curitiba, que na última edição do reality show da Band contou com Ravi Leite como seu representante, já é referência nacional na área.

Segundo Camila Pazello, coordenadora do curso de Gastronomia da Faculdade Opet, o destaque dado à profissão na televisão brasileira ajudou bastante a incentivar a procura pelo curso superior. “Virou moda a gastronomia, até por conta dos programas de tevê, que impactaram bastante”, aponta a especialista.

Com duração de dois anos, a graduação já é um dos principais destaques da faculdade, o que também tem ajudado Curitiba a se tornar referência nacional na formação de chefs.

É que o curso do Opet é o único de nível superior do Brasil a proporcionar o ensino da técnica de gastronomia molecular, que transforma a cozinha num laboratório.

A matéria foi incluída no currículo em 2012, três anos após a criação do curso em Curitiba. Com duração de 80 horas, a disciplina trabalha os processos químicos e físicos relacionados à culinária, com os futuros profissionais da área observando mecanismos envolvidos nas transformações dos ingredientes durante o cozimento e estudando os aspectos sociais, artísticos e técnicos da culinária e gastronomia.

“Trabalhamos, por exemplo, a mudança de textura do alimento sem mexer no sabor. Mudamos as características dele, pegando um morango, por exemplo, e transformando numa esfera ou fazendo uma salada de frutas inteira em cubos, como se fosse uma gelatina”, explica a coordenadora.

Segundo ela, a ideia de inserir o conteúdo se deu por uma demanda do próprio mercado de trabalho. “É um diferencial para o nosso aluno essa parte de gastronomia molecular. Com esse conhecimento, eles podem deixar um prato mais belo, mais elaborado, porque tem um design diferenciado.”

Técnica permite uma série de sensações

A técnica da gastronomia molecular foi criada em 1988 pelo físico Nicholas Kurti e o químico Hervé This. A disciplina utiliza conhecimentos das duas áreas no processamento dos alimentos e proporciona uma série de sensações aos que a provam. “A técnica conta com um forte potencial de crescimento no país, além do fortalecimento em outros países. Preparamos os nossos chefs para o mundo”, destaca Camila Pazello.

No curso de gastronomia da faculdade Opet, inclusive, esta matéria, mais prática, se complementa com outra, mais teórica, que é a tecnologia de alimentos. “No mesmo semestre temos essas duas disciplinas, então trabalhamos juntos, aprendendo mais sobre a parte química em Tecnologia de Alimentos e na prática a parte de Gastronomia Molecular.”

A transformação dos ingredientes permite trazer novas sensações, texturas, aromas e a desconstrução das produções.