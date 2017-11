Coritiba recebe nova 'pedra no sapato' no Couto Pereira

Coritiba e Flamengo em 2015: derrota alviverde por 1 a 0 (foto: Franklin de Freitas)

O Coritiba recebe no Couto Pereira, nesta quinta-feira (dia 16) às 21 horas, o Flamengo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca não vive boa fase na reta final da competição, mas nos últimos anos virou uma 'pedra no sapato' do Coxa. Nos últimos cinco confrontos em Curitiba, a equipe rubro-negra venceu a alviverde em quatro deles – em 2013, em 2014, em 2015 e em 2016. Essas quatro partidas foram pelo Brasileirão.

A única vitória do Coritiba como mandante sobre o Flamengo nesse período foi pela Copa do Brasil de 2014, pelo placar de 3 a 0.

No total da história, o time carioca veio ao Paraná 25 vezes para enfrentar o Coxa, vencendo 13 partidas, empatado quatro e perdendo oito.

Nos confrontos no Rio de Janeiro, em toda história, o Coritiba venceu três e empatou seis, com 15 vitórias flamenguistas.

No Brasileirão 2017, o Flamengo é o sétimo colocado, mas vive má fase. Só conseguiu uma vitória (foi sobre o Cruzeiro) nas últimas cinco rodadas. Contando apenas os jogos como visitante, a situação é mais grave. Sofreu cinco derrotas nas últimas seis partidas fora de casa.

Enquanto isso, o Coritiba vive boa fase. Não perdeu nos últimos seis jogos – três vitórias e três empates.

O técnico Marcelo Oliveira estuda repetir a escalação das duas últimas rodadas, mas pode lançar Kleber Gladiador como titular. Ele entrou como substituto nos dois últimos jogos.

Seguem fora, em recuperação, o lateral-direito Rodrigo Ramos, o lateral-esquerdo Henrique Gelain, o zagueiro Geovane, o ponta Neto Berola e o meia Baumjohann.

No Flamengo, a dúvida é a utilização do meia Diego, que estava com a seleção brasileira e ainda não está 100% fisicamente.

OS CONVOCADOS

Goleiros: Rafael Martins e Wilson

Zagueiros: Cleber Reis, Thalisson Kelven, Werley e Márcio

Laterais: Dodô, Léo, Carleto e William Matheus

Volantes: Alan Santos, Edinho, Jonas e Matheus Galdezani

Meias: Daniel, Tiago Real e Yan Sasse

Pontas: Getterson, Iago Dias e Rildo

Centroavante: Henrique Almeida, Keirrison e Kleber

CORITIBA x FLAMENGO

Coritiba: Wilson; Léo, Werley, Cleber Reis e Carleto; Jonas, Alan Santos, Tiago Real, Yan Sasse e Rildo; Henrique Almeida (Kleber). Técnico: Marcelo Oliveira

Flamengo: Diego Alves; Pará (Rodinei), Rhodolfo, Juan e Renê; Cuéllar, Willian Arão (Márcio Araújo) e Paquetá (Diego); Éverton Ribeiro, Felipe Vizeu e Everton. Técnico: Reinaldo Rueda

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Local: Couto Pereira, em Curitiba, quinta-feira às 21 horas