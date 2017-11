UniSociesc passa a ser Centro Universitário em Curitiba

(foto: Divulgação)

A UniSociesc passou a ser Centro Universitário, em Curitiba, desde o início de novembro. Com a aprovação do Ministério da Educação, sob a portaria nº 1.405/2017, a instituição tem agora autonomia para criar cursos no ensino superior. O novo status universitário chega juntamente com a inauguração do segundo campus UniSociesc na capital paranaense. O icônico Edifício Mesbla, no centro da capital – será o novo Centro Universitário UniSociesc Palácio Avenida.

Atualmente, a UniSociesc oferece em Curitiba 24 cursos de graduação e mais de 20 de pós-graduação. Entre as novidades para 2018 estão os cursos de Saúde; Cinema e Audiovisual e Administração de Empresas com a chancela da Fundação Getúlio Vargas – FGV. O Centro Universitário UniSociesc tem mais de 600 vagas abertas em suas duas unidades em Curitiba. A partir do dia 20 de novembro, serão abertas as inscrições para o vestibular no UniSociesc Palácio Avenida. No Pinheirinho, estão abertas as inscrições desde outubro deste ano. E no dia 2 de dezembro a instituição promove o Vestibular Top 50, um concurso para bo lsas de estudo de até 100% aos estudantes. As aulas começam no dia 5 de março do ano que vem no Centro e no Pinheirinho.

O campus Palácio Avenida estará estruturado em 8 mil metros quadrados e tem estacionamento conveniado. Já o campus do Pinheirinho tem 11 mil metros quadrados e possui estacionamento próprio. As duas unidades têm cantinas e acessibilidade por escada rolante, elevadores e escada.

O Centro Universitário UniSociesc iniciou suas atividades em Curitiba em março de 2001 como Escola de Educação Profissional Tupy, com os cursos técnicos em Qualidade Industrial, Plásticos, Informática e Eletrônica. A Escola veio num primeiro momento capacitar os assistentes técnicos da Electrolux. Em 2004 foi credenciada Faculdade de Tecnologia Tupy, tornando-se Faculdade UniSociesc em Curitiba em 2013. E em 2017, passou a ser Centro Universitário, com os maiores índices acadêmicos entre as universidades da capital paranaense. “Neste momento a vanguarda educacional se sobrepõe ao engessado tradicionalismo, a inovação se sobrepõe ao obsoleto, à qualidade se sobrepõe à quantidade, e a excelência do conhecimento se sobrep&o tilde;e às commodities educacionais”, avalia Andréia Caldani, diretora do Centro Universitário UniSociesc em Curitiba.

Sobre o UniSociesc: O Centro Universitário UniSociesc é uma das maiores instituições do país com 58 anos de tradição e uma completa, moderna, bem estruturada e integrada rede de ensino. Com berço em Santa Catarina, o UniSociesc tem campi nas cidades de Joinville (Boa Vista e Marquês de Olinda), São Bento do Sul, Florianópolis, Blumenau, Balneário Camboriú, Jaraguá do Sul, Itajaí e no Paraná, em Curitiba (Pinheirinho e Palácio Avenida). Ao todo são mais de 18 mil alunos distribuídos e mais de 80 laboratórios e mais de 150 polos de educação à distância. No total, a instituição tem mais de 40 cursos de graduação e mais de 80 de pós-gradução.

A Rede UniSociesc em Santa Catarina possui um sistema integrado de ensino que engloba o fundamental e o médio, fundamental e médio bilíngue, técnico, graduação, extensão e pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Desenvolve ainda cursos personalizados para empresas e presta serviços de engenharia e consultoria tecnológica. Também proporciona soluções inovadoras em educação em todo o país, por meio da educação à distância.

Grupo Ânima Educação: O UniSociesc faz parte do Grupo Ânima Educação que tem como missão transformar o Brasil pela educação de qualidade. Um dos principais grupos educacionais do país, a instituição conta com cerca de 100 mil alunos e possui cinco instituições: Una, Universidade São Judas, UniBH, Unimonte e Unisociesc. Também são parte do grupo Ânima, a Escola Brasileira de Direito (EBRADI), a HSM Educação Executiva e a filial brasileira da escola internacional de gastronomia Le Cordon Bleu. Além disso, recentemente firmou uma parceria com a Singularity University, do Vale do Silício, na área de Tecnologia e Inova&ccedi l;ão. O Grupo Ânima foi eleito nos últimos quatro anos uma das 100 Melhores Empresas para Trabalhar, pela GPTW e a Revista Época. Para outras informações, acesse www.animaeducacao.com.br

Centro Universitário UniSociesc Palácio Avenida – Avenida Luis Xavier, 40, Centro, Curitiba

Centro Universitário UniSociesc Pinheirinho – BR 116 KM 106,5, Linha Verde, Curitiba

Tel. 41 3296-0132