Hospital do Trabalhador fica maior a partir de março de 2018

(foto: Pedro Ribas/SMCS)

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, visitaram na tarde de sexta-feira (17/11), as obras de ampliação do Hospital do Trabalhador. O novo anexo, com previsão de inauguração em março de 2018, no mês de aniversário de Curitiba, terá um prédio com 3.998 metros quadrados dedicado à saúde da mulher, além de um pavimento com 1.100 metros quadrados para ambulatório da saúde da mulher.

“O anexo do hospital do trabalhador é uma obra do governo do estado que vai servir ao SUS Curitibano”, afirmou o prefeito Rafael Greca. O Hospital do Trabalhador é um dos prestadores do SUS Curitibano e a ampliação beneficiará a população da capital.

De acordo com o diretor geral do hospital, Geci Labres de Souza Júnior, o anexo terá três linhas de atenção especiais: maternidade que atenderá todos os níveis de complexidade de uma gestação, atendimento de mulheres vítimas de violência, além de atendimento de emergências e cirurgias ginecológicas.

Ao todo serão 88 novos leitos, sendo 30 de UTI e 58 de internamento.

A secretária Márcia Huçulak lembrou que o Hospital do Trabalhador é uma importante referência na atenção às gestantes da Rede Mãe Curitibana Vale a Vida.

“Esta obra é extremamente importante para Curitiba e para a região metropolitana, já que somos referência na gestação de alto risco”, disse. Dos 30 leitos de UTI, 10 serão neonatal, 10 serão femininos e 10 serão neonatal para prematuros extremos (bebês com menos de 1 quilo).

“Essa ampliação é um grande avanço para o hospital e para toda a comunidade de Curitiba. As mães terão atendimentos em qualquer nível de complexidade. Nós vamos ampliar o nosso atendimento e o novo anexo vai permitir desocupar espaço para ampliar o nosso pronto-socorro. Em 2018 nosso pronto socorro dobrará de tamanho, podendo atender mais e melhor a população de Curitiba”, afirmou Souza Júnior.

Estão sendo investidos no Anexo da Mulher, do Hospital do Trabalhador, R$ 14 milhões, sendo R$ 8,4 milhões do Governo do Paraná e R$ 5,6 milhões do Governo Federal.

Para o ambulatório, há um aporte ainda de R$ 1,7 milhão, sendo R$ 1,05 milhão pelo Governo Federal e o restante pelo Governo do Estado.

Durante a visita, o diretor do hospital também homenageou o prefeito com a entrega da placa “Amigo do Hospital do Trabalhador”. Segundo Souza Júnior, a liberação do alvará na gestão Rafael Greca foi fundamental para que a obra pudesse ser realizada. Na gestão anterior, houve problema para liberação do alvará.