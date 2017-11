Projeto propõe pagamento de multas com cartão de crédito

(foto: Chico Camargo/CMC)

Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal quer permitir que multas de trânsito cometidas no município de Curitiba possam ser pagas com cartões de crédito e débito (005.00347.2017). De iniciativa de Jairo Marcelino (PSD), a proposição prevê que o Executivo firme acordos e parcerias “técnico-operacionais” para que haja estrutura operacional sem ônus para o município, “de tal forma que o veículo seja prontamente regularizado após o pagamento”.

O projeto também afirma que a Setran (Secretaria de Trânsito de Curitiba) será o órgão competente para autorizar ou não o parcelamento, e o valor de cada uma das parcelas deverá ser superior ou igual ao de uma infração leve. A regulamentação ficaria sob responsabilidade da Prefeitura.

Em justificativa, Marcelino afirma que “o Código de Trânsito Brasileiro reajustou o valor das multas de trânsito aplicadas” e por isso “parte dos condutores não tem condições financeiras para fazer o pagamento dos altos valores à vista e em dinheiro vivo”.

Tramitação

A proposta foi lida em plenário no dia 23 de outubro e está em análise pelas comissões temáticas da Câmara, onde podem ser solicitados estudos adicionais, juntada de documentos faltantes, revisões no texto ou o posicionamento de outros órgãos públicos afetados pelo seu teor. Depois de passar pelas comissões, o projeto segue para o plenário e, se aprovado, para sanção do prefeito para virar lei.

*Matéria elaborada pelo estudante de Jornalismo Luiz Kozak, especial para a CMC.

Revisão e supervisão do estágio: Filipi Oliveira