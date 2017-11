Detran leva estudantes a participarem de capotamento simulado

Alunos das escolas estaduais Homero Baptista de Barros e Bom Pastor, de Curitiba, participantes do Projeto Jovem no Trânsito do Detran Paraná, visitaram nesta semana o Memorial de Segurança no Transporte, na Capital. Além de descobrir parte da história do trânsito e participar das brincadeiras como o simulador de capotamento e o simulador de “crash-test”, eles usaram o bafômetro e conheceram o ônibus biarticulado suspenso.

“A intenção é abordar o tema trânsito de maneira divertida, criativa e que desperte nos jovens a consciência da importância de um comportamento seguro. Assim, eles se tornarão motoristas mais atenciosos e prudentes”, disse o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.

Para o diretor do colégio Homero Baptista de Barros, Celso Ribas, o projeto atende uma carência de conteúdo voltado para educação no trânsito. “O Jovem do Trânsito vai de encontro ao que os alunos e as escolas precisam. Essa parceria com as instituições de trânsito, segurança e educação é muito importante porque, em breve, nossos alunos vão passar pelo processo de primeira habilitação e já estarão mais cientes dos direitos e deveres de um motorista”, afirma Ribas.

O aluno Gabriel Farias, de 13 anos, diz que vai levar as informações recebidas na visita para casa. “Muitas pessoas não tiveram chance de aprender essas coisas, como evitar acidentes, os erros no trânsito, bebida e batidas. Quero levar tudo isso para minha família”, disse.

Ariane Bueno da Silva, de 15 anos, também quer conversar sobre estes assuntos com os pais. “Quero reforçar na minha casa o que é certo e o que é errado como motorista. Não falar no celular enquanto dirige e usar o cinto de segurança é fundamental e vou alertá-los quanto a isso”.

PROJETO JOVEM NO TRÂNSITO – O projeto do Detran Paraná é formado por 10 palestras de 50 minutos cada. Policiais da Patrulha Escolar conversam com adolescentes sobre legislação, valores e comportamentos seguros no trânsito. O Detran, a Polícia Militar e a Secretaria de Estado da Educação atuam como parceiros e contribuem no planejamento e disposição de matéria de apoio.

MEMORIAL – Para agendar uma visita ao Memorial de Segurança e Transporte basta acessar o site www.memorialdaseguranca.com.br, preencher o formulário e aguardar o e-mail de confirmação de agendamento. A entrada é gratuita. O local funciona de quarta a sábado, das 9h às 17h, com entrada permitida até as 16h15.