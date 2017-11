Manifestantes preparam ovada para visita de Bolsonaro em Curitiba

(foto: Agência Câmara)

Ainda não está confirmado, mas há uma grande chance de o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), vir a Curitiba no próximo sábado, dia 25 de novembro. O pré-candidato a presidente foi convidado para participar do 1º Congresso Estadual do partido Patriotas no Paraná, no qual ele deve ingressar para concorrer a presidente. Pelo sim, pelo não, o grupo CWB Resiste já marcou evento no Facebook chamando os curitibanos para jogar ovos em Bolsonaro no dia 25 na frente do Círculo Militar, onde acontecerá o evento.

A manifestação é chamada ESCRACHO – Ato Contra Jair Bolsonaro em Curitiba e tem, até a manhã desta segunda (20), 449300 confirmados e 2.700 interessados no evento criado no Facebook.