Atividade econômica tem terceira alta consecutiva em setembro, diz BC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Banco Central divulgou nesta segunda-feira (20) que a atividade econômica cresceu 0,40% em setembro em comparação com agosto, na terceira alta consecutiva do IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do BC). Com isso, a economia brasileira fechou o terceiro trimestre com crescimento de 0,58%. Pesquisa realizada pela agência Reuters com o mercado mostrava que a expectativa era de um crescimento ligeiramente menor, de 0,34% em setembro. No segundo trimestre, o IBC-Br apresentou alta de 0,39%. O IBC-Br é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e ajuda o BC a tomar suas decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic.