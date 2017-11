Greca pede aval à Câmara para empréstimo

O prefeito Rafael Greca (PMN) encaminhou à Câmara Municipal de Curitiba um pedido de autorização para contrair um empréstimo de R$ 120 milhões. O dinheiro seria destinado a pavimentação de 100 quilômetros de ruas “em áreas de interesse social”.

Metade do recursos viria de financiamento com o Banco do Brasil e a outra parte da Caixa Econômica Federal. Hoje, serão votados pedidos de urgência para as duas propostas, , ambos protocolados pelo líder do prefeito no Legislativo, Pier Petruzziello (PTB).

Nas justificativas dos pedidos de urgência, Petruzziello explica que, no caso dos R$ 60 milhões do Banco do Brasil, há a necessidade de enviar até 30 de novembro a documentação do município – que inclui a existência de lei autorizativa do Legislativo para a operação de crédito. “É condição imprescindível à análise da proposta”, explica o parlamentar no documento. É a mesma situação do financiamento junto a Caixa, com a diferença que aqui o prazo é maior, sendo 31 de dezembro a data limite para, com a documentação reunida, ter obtido a concordância da Secretaria do Tesouro Nacional para o empréstimo.

“A malha viária de Curitiba possui uma extensão de 4.515 km. Cerca de 93,9% é coberta por pavimento alternativo, por asfalto, concreto e outras modalidades, cujas intervenções para conservação e ampliação devem ser permanentes. No entanto, 6,10% dessa extensão, o que representa 275 km, localizada principalmente em loteamentos e áreas de interesse social, possui apenas tratamento em saibro”, justifica Greca na proposta.