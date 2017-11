Casa do Papai Noel de São José dos Pinhais abre no dia 28

Um dos maiores espetáculos do Natal da Região Metropolitana de Curitiba já tem data para estrear: a Casa do Papai Noel de São José dos Pinhais, que este ano está na sua 19º edição vai abrir no dia 28 de novembro. O prefeito Toninho Fenelon, acompanhado do vice-prefeito Thiago Bührer e do secretário de Indústria, Comércio e Turismo Giam Celli e sua equipe, e o secretário de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Marco Setim, estiveram na tarde de ontem acompanhando os últimos preparativos.

“A Casa do Papai Noel é uma tradição para São José dos Pinhais e representa um momento especial para as famílias e também para as entidades sociais que participam desta grande festa. Com a entrada gratuita para crianças até 12 anos e para idosos acima de 60 anos proporciona que as famílias possam visitar e compartilhar desta tradição”, destacou o prefeito.

Este ano Casa do Papai Noel permanecerá aberta todos os dias, incluindo sábados e domingos, até o dia 23 de dezembro. Já do dia 24 a 28 de dezembro, a Casa do Papai Noel permanece aberta para visitação da decoração, com entrada gratuita. Em 2016 foram mais de 100 mil visitantes durante a temporada.