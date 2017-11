Ex-vice do Zimbábue toma posse como presidente na sexta-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-vice-presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, 75, tomará posse na Presidência do país na sexta-feira (24), anunciou nesta quarta a emissora estatal ZBC. A posse ocorre após o ditador Robert Mugabe, 93, apresentar na terça sua renúncia, dando fim a um dos regimes autoritários mais longevos da história da África pós-colonial -foram 37 anos. O presidente do Parlamento, Jacob Mudenda, afirmou que Mnangagwa foi indicado pelo partido governista Zanu-PF, conforme já era esperado, e confirmou que a cerimônia de posse será realizada na sexta-feira. A queda de Mugabe aconteceu depois de uma semana de levante militar, provocado pela decisão do agora ex-mandatário de depor Mnangagwa, então seu vice, para favorecer sua mulher, Grace, 52, no que seria sua futura sucessão. A renúncia foi celebrada com festa na capital do país, Harare. Durante toda a noite, moradores da cidade buzinavam e dançavam, em uma manifestação que seria improvável durante o regime. Com 93 anos, o ditador foi afastado do comando do país no dia 15, quando os militares detiveram-no, junto com a primeira-dama, Grace. A partir de então, ele passou a ser pressionado pelos militares e antigos aliados, incluindo o próprio Mnangagwa, a apresentar sua renúncia, o que tinha se negado a fazer até esta terça. O Zanu-PF destituiu Mugabe da presidência da sigla no domingo (19) e deu até segunda (20) para que ele se afastasse do comando do país. Com sua recusa em pronunciamento, foi deslanchado o processo de impeachment. A primeira-ministra britânica, Theresa May, comemorou a renúncia e disse que o ato permite ao Zimbábue "abrir um caminho livre da opressão". O país foi uma colônia do Reino Unido até a independência oficial, em 1980.