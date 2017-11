Local estratégico de Orlando

Vista do SeaWorld para o hotel Renaissance Orlando (foto: Bárbara Magalhães)

Uma ótima opção de hospedagem em Orlando é o hotel Renaissance Orlando at SeaWorld (www.marriott.com/hotels/hotel-information/travel/mcosr-renaissance-orlando-at-seaworld/), da rede Marriot que fica bem no “coração” da cidade, na frente do SeaWorld e quase ao lado do parque aquático Aquatica. Ele tem um padrão turístico de ótimo nível, com uma grande rotatividade com mais de 700 quartos. O hotel traz como vantagens, além do relaxante hall de entrada com vários telões de alta definição com imagens da vida marinha e uma cafeteria Starbuck exclusiva para os hospedes, tem também uma área de lazer bem estruturada com piscina e quartos confortáveis. Sua localização é bem próxima dos principais restaurantes da International Drive. O estacionamento custa US22 por dia e fica bem ao lado da entrada. As diárias, sem taxas, custam a partir de U$170.