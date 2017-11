Guarda Municipal dá dicas de segurança

A Guarda Municipal de Curitiba deu início à Operação Natal ontem, com reforço no efetivo empregado em ações de patrulhamento preventivo e ostensivo nas regiões com maior concentração de pessoas. Módulos móveis da Guarda Municipal estarão presentes na Praça Tiradentes, no Largo da Ordem e na Rua XV de Novembro, além de patrulhamento com motos ao redor destes pontos. O reforço conta, ainda, com a ativação do módulo fixo da Guarda Municipal na Praça Osório.

Como se portar nas compras

- Não andar com o celular na mão e não contar dinheiro em local público, como na saída do banco, estão entre as principais recomendações. De preferência, evitar andar com objetos de grande valor em bolsas, que devem estar com todos os zíperes fechados e à frente do corpo



- Evitar aglomerações e também carregar muitos pacotes ao mesmo tempo. De preferência, esteja acompanhado

- Ao parar o carro, evitar deixar objetos de valor no interior e transportar a bolsa no chão do veículo, nunca no banco. Na direção, evite o uso do celular. Além de ser infração de trânsito, também desvia a atenção ao que acontece ao redor