Paraná é o 4º estado com mais influenciadores digitais em economia

Os brasileiros são grandes produtores e consumidores de entretenimento online. E neste cenário, tem despontado uma nova figura: os influenciadores digitais. Essas "celebridades-personagens" entraram também na mira das marcas, que buscam sempre novas maneiras de atrair e encantar os clientes.

Pensando nisso, a Apex Comunicação Estratégica compilou dados de 2017 para entregar o mais atualizado Raio-X dos influenciadores digitais do Brasil. São dados que mostram onde estão, sobre o que falam e como se aproximar dos novos 'queridinhos' do mundo digital.

O Paraná aparece como o quarto estado brasileiro com mais influenciadores digitais de economia e finanças, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, de acordo com dados da plataforma Maxpress. Ao todo são 13 influenciadores digitais de nível nacional que moram no Paraná. O estado é berço do Portal Minhas Economias (projeto de Marcelo Jundy Kimura, Paulo Kwok Shaw Sain e Décio Kimura), além de colunas como De Olho no Futuro do consultor da Previdência Renato Follador, o blog do economista Emmanuel Ferreira e o portal People S/A, especializado em economia e comunicação empresarial.

O influenciador digital pode atuar de vários modos, de acordo com a necessidade das marcas contratantes, como observamos no trabalho do consultor Ricardo Beck Cougo e a coach Isabelle Feichas, da coluna Empreenda sua Vida: palestras, consultorias, dicas de empreendedorismo e investimentos, novidades do mercado financeiro, todas estas áreas podem ser aproveitadas quando o assunto é influenciar e engajar seguidores.

Neste estudo, foram detectados mais de 7500 influenciadores ativos no país, divididos em 14 especialidades, seja no Instagram, Youtube, Facebook, Twitter ou blogs. A maioria dos blogs considerados 'top' pelos anunciantes das marcas são os que reúnem boa audiência e relevância.

Baixe este estudo gratuitamente e descubra também como reconhecer um influenciador para o nicho certo, dicas de como definir o objetivo de uma campanha de marketing, números de influenciadores por região do Brasil e, para ilustrar, um estudo de caso.

