CJ Ramone se apresenta no sábado em Curitiba

(foto: Divulgação)

O baixista de uma das bandas mais icônicas da década de 80 chega neste em sábado dia 25 em Curitiba com um show recheado de grandes músicas de sua fase junto com os nova iorquinos dos Ramones e mais grandes sucessos de sua consagrada fase solo.

Ao lado do CJ Ramone a noite terá a participação internacional do Jiro Okabi mais as bandas locais Javalis do Pântano, Alucinados e Fourface.

E quem chegar mais cedo no dia poderá se beneficiar com a promoção de “Dobro de Chopp de 300ml” até às 22:00 – abertura da casa às 20:00.

Além desta promoção, a partir deste show, a Mosh Productions irá disponibilizar em seus eventos a “Mosh VIP X-perience” que irá garantir aos seus compradores a entrada antecipada na casa em 1 hora antes da abertura oficial, mais 1 chopp (300ml) de cortesia e algumas surpresas, além de usufruir da promo de double de chopp!

Os ingressos de terceiro lote já estão à venda por apenas R$110,00 e podem ser comprados tanto pelo site da Ticket Brasil ( https://goo.gl/Wt3r8P) como nas lojas Hand & Made Music Shop, Túnel do Rock, Dr. Rock e Metal Mania.

SERVIÇO CJ RAMONE EM CURITIBA

Convidado especial: Jiro Okabi

Bandas de abertura: Javalis do Pântano, Alucinados e Fourface

Data: 25 de novembro (sábado)

Local: Hermes Bar

Endereço: Rua Engenheiro Rebouças, 1645 – Rebouças – Curitiba – PR

Abertura da casa: 20h00min

Ingressos:

1º lote R$ 70,00 ESGOTADO!

2º lote R$ 90,00 ESGOTADO!

3º lote R$110,00

Na hora: 130,00

CJ VIP Xperience (requer a compra de ingresso)

- Pacote VIP Xperience compõe de entrada antecipada no evento para às 19:00, mais 1º chopp de cortesia + surpresas!

Antecipado: 50,00

No dia: 70,00

Venda online: https://ticketbrasil.com.br/show/5554-cjramone-curitiba-pr/

Pontos de venda:

Hand & Made Music Shop: Shopping Palladium Curitiba (Tel.: 41. 3212-3223)

Túnel do Rock: Rua XV de Novembro, 74 – Centro. (Tel.: 41. 3322-4077)

Dr. Rock: Shopping Metropolitan - Loja 04 - Praça Rui Barbosa. (Tel.: 41. 3324-0669)

Metal Mania: R. Izaac Ferreira da Cruz, 3018 (41. 3076-4666/ 30391032)