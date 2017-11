Conheça os grupos dos paranaenses na Copa São Paulo

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou os grupos da próxima Copa São Paulo de Futebol Junior. Com 128 equipes participantes, é a maior "Copinha" já realizada. O início do torneio está previsto para 2 de janeiro.

O Atlético Paranaense está no Grupo 2, com sede em Votuporanga (SP), cidade situada a 800 quilômetros de Curitiba e 500 quilômetros da capital paulista. Votuporanguense (SP), Rio Preto (SP) e Timon (PI) completam a chave.



O Paraná Clube está no Grupo 11, em Cravinhos (SP), junto com Comercial (SP), Juventude (RS) e Rio Branco (SP).

O Londrina ficou no Grupo 14, em Porto Feliz (SP), com Desportivo Brasil (SP), Paysandu (PA) e União (MT).

O Coritiba está no Grupo 22, em Capão Bonito (SP), com Capão Bonito (SP), Comercial (MS) e Atlântico (BA).

As datas e os horários dos jogos serão divulgados em breve pela Federação Paulista de Futebol.