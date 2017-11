Temperaturas voltam a subir e Curitiba pode marcar 30ºC hoje

O tempo tem nova mudança neste fim de semana. Embora Curitiba amanheça com possibilidade de nevoeiro, ao longo do dia as temperaturas sobem bem acima dos últimos dias, e a máxima deve atingir 30ºC. Amanhã o sol aparece durante todo o dia e as temperaturas ficam na casa dos 29ºC. A previsão de tempo bom nos próximos dias deve deixar a BR-227 movimentada no sentido para o Litoral. São estimados 40 mil veículos circulando na rodovia a partir da noite de hoje.