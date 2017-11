Em seminário no Rio, especialistas discutem futuro da política externa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) e a Fundação Konrad Adenauer realizam nesta sexta-feira (24) um seminário sobre as prioridades do futuro da política externa no Museu do Amanhã, no Rio. Após a abertura com o embaixador Gelson Fonseca Jr, do conselho curador do think tank, e Jan Woischnik, da entidade alemã, será realizada mesa-redonda com a participação do professor da FGV e colunista da Folha Matias Spektor. Também serão palestrantes Andrea Ribeiro Hoffmann, do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, Tatiana Rosito, representante da Petrobras China, Suzana Kahn Ribeiro, da Coppe-UFRJ, Eduardo Mello, professor adjunto da FGV e a advogada Karla Borges. O debate será mediado pela repórter especial da Folha de S.Paulo Patrícia Campos Mello. O evento, gratuito, vai de 15h às 18h e o credenciamento começa 45 minutos antes, na entrada do museu (praça Mauá, s/nº, Centro).