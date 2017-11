Sophia convence Gael a explorar as terras de Bianca em 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Josafá (Lima Duarte) conta a Mercedes (Fernanda Montenegro) o que aconteceu com Clara (Bianca Bin). Beatriz explica como Clara deve se portar na clínica. Tenório não deixa Duda (Gloria Pires) sair com ele no barco e acaba sofrendo um acidente fatal. Nádia (Eliane Giardini) vai à casa de Sophia (Marieta Severo) buscar o dinheiro da propina paga ao marido. Bruno (Caio Paduan) se encontra com Tônia (Patricia Elizardo). Adinéia diz a Suzy (Ellen Rocche) o que fazer para se encontrar com Samuel (Eriberto Leão). Renato não se conforma com o sumiço de Clara. Sophia convence Gael a iniciar o garimpo das esmeraldas. Gael se incomoda quando Lívia se diz mãe de Tomaz (Vitor Figueiredo). Rato leva Sophia para conversar com Mariano. Mercedes pede que Renato tente curar Josafá. Danilo informa a Duda que Tenório morreu no acidente com o barco. Clara conta sua história para Beatriz. Mariano decide trabalhar com Sophia e Leandra se anima com a notícia da instalação do garimpo. Nádia afirma a Tônia que irá ajudá-la a conquistar Bruno. Suzy tenta seduzir Samuel. Duda é surpreendida pela esposa de Tenório durante o velório. Clara pensa em fugir da clinica.