Luiza Possi realiza pocket show em Curitiba

24/11/17 às 15:53 - Atualizado às 16:30 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação)

Na próxima terça-feira (28), a capital paranaense recebe um pocket show exclusivo com a cantora Luiza Possi. O evento tem patrocínio da Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, marca da qual a cantora é garota-propaganda, e faz parte do projeto Conexão, uma parceria entre o Shopping Curitiba e a Rádio Transamérica Light, que buscam unir lazer, música de qualidade e gastronomia em um só lugar uma vez por mês. O pocket show é gratuito e aberto ao público, com início marcado para às 18 horas.

Serviço

Pocket Show com Luiza Possi

Data: 28 de novembro (terça-feira)

Horário: 18 horas

Local: Largo Curitiba (localizado no piso L2 do Shopping Curitiba). Rua Brigadeiro Franco, 2300, Curitiba – Paraná